Большинство россиян считает недопустимым шутить над церковью, отечественной историей и обычаями других народов — ВЦИОМ

Большинство россиян считает недопустимым шутить над церковью, отечественной историей и обычаями других народов, – утверждают эксперты ВЦИОМ. По их данным, такого мнения придерживаются 80% граждан страны. Противоположная точка зрения у 17% респондентов.
2021-12-06T14:35:05+03:00
2021-12-06T14:35:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 06 декабря 2021
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