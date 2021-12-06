В Италии начали штрафовать за отсутствие ковид-сертификатов в транспорте

Как сообщают местные СМИ, одному из местных жителей уже придется заплатить 400 евро. Мужчина не смог предъявить документ при выходе из автобуса. Сумма штрафа в Италии составит до тысячи евро. Согласно официальным данным, в стране двумя дозами вакцинированы почти 85% населения старше 12-ти лет.