В России выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

Роспотребнадзор подтвердил, что его выявили у двух из десяти граждан, у которых ранее был диагностирован ковид по возвращении из ЮАР. В ведомстве заверили, что принимают все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта инфекции.
2021-12-06T14:33:35+03:00
2021-12-06T14:33:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 06 декабря 2021
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