Международная федерация тенниса не собирается отменять турниры на территории Китая

Все ранее запланированные в стране соревнования среди мужчин и юниоров будут проведены согласно расписанию, сообщил глава Международной федерации тенниса Дэвид Хаггерти, чью цитату приводит британская радиовещательная корпорация BBC. Он подчеркнул, что решение об отмене накажет миллиард человек, а ему бы этого не хотелось.

О приостановке в Китае турниров ранее объявила Женская теннисная ассоциация. Данная мера была принята из-за ситуации с китайской теннисисткой Пэн Шуай. Спортсменка в начале прошлого месяца разместила на своей странице в социальной сети Вэйбо сообщение, в котором обвинила бывшего вице-премьера КНР Чжана Гаоли в склонении к интимной связи. Вскоре публикация была удалена, а сама Пэн Шуай пропала из виду. Обеспокоенность за судьбу спортсменки выразили в ряде стран Евросоюза, а также всемирно известные теннисисты.

В конце ноября Пэн Шуай впервые за несколько недель после размещения сообщения появилась на публике во время церемонии открытия финала соревнований по теннису в Пекине. В разговоре с главой МОК Томасом Бахом она сообщила, что находится в безопасности и предпочитает проводить время с семьей и близкими.

В Международной федерации тенниса также сообщили, что все обвинения должны быть рассмотрены и выразили намерение довести данную ситуацию до окончательного разрешения.