Завтрашние переговоры президентов России и США будут закрытыми

Общение пройдет в формате видеоконференции, – сообщили сегодня в Кремле.

При организации видеозвонка будут использоваться защищенные каналы связи, сообщили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал акцент на том, что прямого эфира переговоров не будет. Единственное, что увидят граждане, это первые кадры общения.

По словам Пескова, определены и главные темы предстоящих переговоров. В основном они будут касаться взаимоотношений Вашингтона и Москвы, однако обойти мировые проблемы не удастся.

Песков подчеркнул, что Владимир Путин настаивает на взаимоуважительном и справедливом характере двусторонних отношений.

После окончания переговоров при необходимости будет организована пресс-конференция, однако на данный момент это не планируется. Кроме того, не стоит ожидать и заявления российского президента по итогам переговоров.

Переговоры должны начаться после 18-ти часов по московскому времени.

Ну а сегодня президент России прибудет с визитом в Нью-Дели, где встретится с премьер-министром Индии. Речь пойдет о сотрудничестве и стратегическом партнерстве между двумя странами. Как утверждают источники РБК, во время визита Путина в Индию будет подписан контракт на закупку автоматов Калашникова почти на полмиллиарда долларов.