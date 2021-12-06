Роспотребнадзор подтверждает, что в России выявлен новый штамм коронавируса омикрон

Заразились как минимум двое россиян, вернувшихся из ЮАР.

Согласно заявлениям властей, на сегодняшний день в России нет ни одного подтвержденного диагноза, однако, как пишет интернет-издание E1, нескольким россиянам, которые недавно прибыли из опасной зоны, неожиданно стало плохо. Жительница Екатеринбурга Юлия Демина рассказала, что у нее, в частности, резко заболело горло.

Врачи пока не предоставили пациентке результаты тестирования, но, по ее словам, предупредил, что у нее предполагается именно «омикрон». О резком ухудшении самочувствия прилетевших ранее сообщал и Роспотребнадзор. Согласно их данным, у девяти туристов из ЮАР уже подтвержден коронавирус. Какой это штамм, пока неизвестно – об этом рассказал представитель Роспотребнадзора Александр Летюшев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать непроверенные, по его словам, публикации о появлении в России новой вариации ковида.

Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев уверен, что новый штамм, проникший в Россию, будет довольно активно распространяться.

Омикрон-штамм не приводит к более тяжелой форме коронавируса, – ранее заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что во всем мире пока не зарегистрировано ни одной смерти среди заразившихся новым штаммом коронавируса.

Дополнительные ограничения в связи с новым штаммом коронавируса, введенные многими странами, критикуют не только политики, но и ученые по всему миру.

Имеющиеся данные, пишет Гардиан указывают на то, что Омикрон имеет преимущество перед другими вариантами в обходе иммунной системы. «Из того, что мы узнали на данный момент, мы можем быть вполне уверены, что — по сравнению с другими вариантами — Omicron, как правило, лучше способен повторно инфицировать людей, которые были ранее инфицированы и получили некоторую защиту от Covid-19», — цитирует профессора Франсуа Баллу Гардиан.

А вот в вопросе тяжести течения болезни и смертности первые свидетельства дают основания для оптимизма. «На данном этапе количество случаев инфекции Омикрон, похоже, не отражается в показателях госпитализаций, которые ожидались бы с аналогичным количеством случаев Альфа или других вариантов»

Однако, даже если такое снижение серьезного риска окажется правильным, оно уравновешивается очевидной способностью варианта заразить большее количество людей.

Профессор Пол Хантер рассказал Бибиси, что ограничения передвижений между странами окажут «очень незначительное влияние» на распространение Омикрона.

Цитата: Одна из проблем с такими ограничениями на поездки заключается в том, что они затем лишают другие страны фактической открытости в своих собственных ситуациях из-за страха перед тем, что они сочтут экономическими санкциями от профессора медицины Пола Хантера из Университета Нью-Йорка. восточная Англия

Одна из проблем с такими ограничениями на поездки заключается в том, что они лишают другие страны мотивации открыто рассказывать о своих ситуациях из-за страха перед тем, что они сочтут ограничения передвижения из них экономическими санкциями.

Один из ученых сравнил последние изменения правил передвижения со случаем в конюшне – дверь закрыли после того, как лошадь сбежала.