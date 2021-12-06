США пытаются подорвать сотрудничество России и Индии по системам ПВО С-400, – утверждает глава МИДа Сергей Лавров

По его словам, в ходе переговоров в Дели обе стороны подчеркивали, что эта сделка имеет не только символическое, но и практическое значение для Индии. По контракту страна должна получить пять комплексов С-400. Сумма сделки составила почти 5,5 миллиардов долларов.