На певца Филиппа Киркорова составили около 100 протоколов за неуплату дорожных штрафов

Об этом агентству РИА Новости сообщили в Таганском суде столицы. Судебные заседания назначены на 14 декабря. Киркорову грозит административный арест до 15-ти суток, а также обязательные работы и штрафы. Сам певец пока ситуацию не комментировал.
2021-12-06T13:34:38+03:00
2021-12-06T13:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:34, 06 декабря 2021
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