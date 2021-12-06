Во время визита Путина в Индию будет подписан контракт на закупку автоматов Калашникова на 590 миллионов долларов

Во время визита президента России в Индию будет подписан контракт на закупку автоматов Калашникова на 590 миллионов долларов, – сообщают источники РБК. Путин отправляется в Индию сегодня. На переговорах в Дели речь пойдет о двустороннем сотрудничестве и стратегическом партнерстве между двумя странами.