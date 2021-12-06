Во время визита Путина в Индию будет подписан контракт на закупку автоматов Калашникова на 590 миллионов долларов

Во время визита президента России в Индию будет подписан контракт на закупку автоматов Калашникова на 590 миллионов долларов, – сообщают источники РБК. Путин отправляется в Индию сегодня. На переговорах в Дели речь пойдет о двустороннем сотрудничестве и стратегическом партнерстве между двумя странами.
2021-12-06T13:11:41+03:00
2021-12-06T13:11:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2947362-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:11, 06 декабря 2021
Загрузка комментариев...