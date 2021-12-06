Мировой суд Москвы зарегистрировал десятки протоколов об административном правонарушении в отношении Филиппа Киркорова

Мировой суд Москвы зарегистрировал десятки протоколов об административном правонарушении в отношении известного певца Филиппа Киркорова. Он не оплатил 90 штрафов о нарушении ПДД. Это примерно 45 тысяч рублей, – сообщает Интерфакс. Киркорову грозит до 15-ти суток ареста. Судебные заседания пройдут 14-го декабря.
2021-12-06T13:07:15+03:00
2021-12-06T13:10:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:07, 06 декабря 2021
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