Мировой суд Москвы зарегистрировал десятки протоколов об административном правонарушении в отношении Филиппа Киркорова

Мировой суд Москвы зарегистрировал десятки протоколов об административном правонарушении в отношении известного певца Филиппа Киркорова. Он не оплатил 90 штрафов о нарушении ПДД. Это примерно 45 тысяч рублей, – сообщает Интерфакс. Киркорову грозит до 15-ти суток ареста. Судебные заседания пройдут 14-го декабря.