Сотрудники центрального аппарата ФСИН проведут проверку в исправительной колонии в Новгородской области, где погиб один осужденный и четверо пострадали. Пожар был оперативно ликвидирован, – сообщила официальный представитель регионального управления ФСИН Екатерина Залесская.

По уточненным данным, возгорание произошло в штрафном изоляторе, в помещении для хранения постельных принадлежностей. Эвакуированы 20 человек.