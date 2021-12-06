СК возбудил уголовное дело по факту вынужденной посадки самолета авиакомпании S7 в Иркутске из-за обледенения фюзеляжа

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вынужденной посадки самолета авиакомпании S7 в Иркутске из-за обледенения фюзеляжа.

Уголовное дело возбуждено из-за оказания услуг, не отвечающих требования безопасности. Кроме того, члены специально созданной комиссии Росавиации воспроизведут математическую модель полёта и проанализируют траекторию воздушного судна. Как говорят в ведомстве, уже взяты образцы противообледенительной жидкости, которой обрабатывался самолет в Магадане перед вылетом в Новосибирск. В конце прошлой недели во время полета Airbus 320 попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. На записях переговоров командира рейса с землей слышно, что он говорит о резком снижении высоты почти на 3 километра. Это, как утверждает пилот, могло привести к трагедии. На борту воздушного судна находились около 200 человек. Экипаж, несмотря на сложившиеся обстоятельства, смог посадить самолет. Перед вылетом судно, по словам пассажиров, прошло специальную обработку. В S7 поясняют, что скорее всего нарушения были допущены как раз во время противообледенительных мероприятий.

Экипаж самолета на время расследования инцидента отстранен от работы.