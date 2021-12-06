В России впервые за почти месяц число скончавшихся от коронавируса за последние сутки составило менее 1200 человек

По данным оперативного штаба, ежесуточный прирост умерших от инфекции по всей стране немного снизился, до 1 184. При этом в городах-лидерах по количеству смертельных случаев, в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, ситуация почти не меняется. Там ежедневно умирают от сотни до полусотни заболевших.

Смертность в России за последний год приблизилась к 2,5 миллионам человек, подсчитала ранее газета «Ведомости». Это наихудший показатель со времен Великой Отечественной войны. При этом демограф Алексей Ракша подчеркивал, что к концу этого года количество избыточных смертей превысит миллион. По его оценкам, число умерших от коронавируса будет постепенно снижаться к январю будущего года. Однако демограф уточнял, что на ситуацию может повлиять распространение нового омикрон-штамма.

Количество выявленных случаев заражения в России снижается в течение последнего месяца. За сутки коронавирусом заболели около 32 тысяч человек.