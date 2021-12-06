Президенты России и США в ходе завтрашних переговоров обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к российским границам и инициативу Владимира Путина о гарантиях безопасности, – сообщил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, переговоры пройдут посредством защищенного канала видеосвязи. Встреча не будет транслироваться. Первые кадры планируется показать завтра вечером. Песков добавил, что заявлений Путина по итогам переговоров с Байденом не планируется.