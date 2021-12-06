Олимпийский чемпион Кафельников назвал победы российских теннисистов в этом году историческим событием

Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса. Олимпийский чемпион Евгений Кафельников назвал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эти победы российских теннисистов в уходящем году историческим событием.

«Это самый лучший год за всю историю российского тенниса, когда и мужская и женская команда выигрывают неофициальные чемпионаты мира, и в олимпийский год выигрывают олимпийскую награду — действительно это историческое достижение», — сказал он.

Кафельников также добавил, что такие результаты не могут не радовать, и что российский теннис «возвращает свои позиции, которые он когда-то занимал».

Это третья победа сборной России в Кубке Дэвиса. Ранее российские теннисисты получали награду в 2002 и 2006 годах.

Победа стала возможной благодаря тому, что вторая ракетка мира, Даниил Медведев, обыграл хорвата Марина Чилича.