Российские производители предупредили о возможном дефиците картофеля

Об этом шла речь на совещании в Министерстве сельского хозяйства, – сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Дефицит связан, в том числе, с низкой урожайностью из-за засухи в этом году. В свою очередь, Минсельхоз утверждает, что в будущем году площадь посадки картофеля увеличатся на 20 тысяч гектаров. Это создает хорошие предпосылки для наращивания объемов производства, – уверены в министерстве.
2021-12-06T12:34:58+03:00
2021-12-06T12:34:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 06 декабря 2021
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