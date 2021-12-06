Российские производители предупредили о возможном дефиците картофеля

Об этом шла речь на совещании в Министерстве сельского хозяйства, – сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Дефицит связан, в том числе, с низкой урожайностью из-за засухи в этом году. В свою очередь, Минсельхоз утверждает, что в будущем году площадь посадки картофеля увеличатся на 20 тысяч гектаров. Это создает хорошие предпосылки для наращивания объемов производства, – уверены в министерстве.