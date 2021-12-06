Кризис на белорусско-польской границе пошел на спад, т.к. содержать беженцев зимой становится дорого – политолог

Миграционный кризис на белорусско-польской границе пошел на спад, потому что содержать беженцев в зимний период становится дорого. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Миграционный кризис заканчивается, потому что дорого становится содержать мигрантов на границе. Я думаю, что та авантюра, которую организовал Лукашенко, провалилась. Для мигрантов Беларусь не является местом основного нахождения, поэтому некоторые мигранты уехали в Россию. Он не получил признания на Западе, как он на это рассчитывал. Лукашенко сейчас совершает отступление с мигрантами, он проиграл эту битву, кампанию. Мы видим, как ежедневно мигрантов вывозят из Белоруссии, причем насильно. Прорыв в Германию не случился», — сказал он.

Как отметил Болкунец, на белорусско-польской границе от холода некоторые из беженцев каждый день умирают, по его мнению, этот миграционный кризис необходимо быстрее решать, чтобы люди не страдали.

«На границе каждый день умирают мигранты, кому-то ампутировали после обморожения ноги. Этот кризис надо как можно быстрее разрешить, потому что люди страдают, их обманули – им обещали попадание в Германию, …, и это была полная ложь. И те беженцы, которые возвращаются к себе на родину, хотят провести митинги у посольства Белоруссии в своих странах. Лукашенко это еще аукнется за ту кампанию, которую он организовал», — сказал политолог.

Более 400 мигрантов 18 ноября вылетели из белорусской столицы первым гуманитарным рейсом этой авиакомпании. Затем последовало еще несколько эвакуационных рейсов. Сообщалось, что всего в Ирак вывезено более 2 тыс. человек.