Гидрометцентр снова предупреждает о мощном снегопаде в столичном регионе

Осадки в виде снега и дождя ожидаются с 6-ти утра завтрашнего дня. Температура будет колебаться от минус 3-х до плюс 1-го градуса. Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве до вечера вторника действует повышенный, желтый уровень опасности.