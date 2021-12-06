Гидрометцентр снова предупреждает о мощном снегопаде в столичном регионе

Осадки в виде снега и дождя ожидаются с 6-ти утра завтрашнего дня. Температура будет колебаться от минус 3-х до плюс 1-го градуса. Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве до вечера вторника действует повышенный, желтый уровень опасности.
2021-12-06T12:09:42+03:00
2021-12-06T12:20:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:09, 06 декабря 2021
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