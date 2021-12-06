Все больше стран угрожают бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Пока речь идет о дипломатическом бойкоте.

Уже на этой неделе президент США Джо Байден может объявить о дипломатическом бойкоте соревнования, сообщил телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники. Как ожидается, это коснется только официальных лиц, а вот спортсменов лишать возможности побороться за медали не будут. В поддержку бойкота ранее уже выступили американские законодатели. В частности, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что причиной является тот факт, что в Китае постоянно нарушаются права человека. Официальный Пекин эти утверждения отвергает, называя их ложью и дезинформацией.

В свою очередь генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что страна также рассматривает вопрос о бойкоте, однако итоговое решение пока не принято. Сейчас правительство изучает все аспекты и обстоятельства потенциальных мер.

Минувшим летом Европарламент принял резолюцию, в которой дипломатов призвали игнорировать спортивное событие. Аналогичный документ позднее подписали и в Великобритании. В России же о потенциальном бойкоте не говорят. Более того, несколько дней назад президент Владимир Путин заявил о намерении лично посетить Олимпийские игры.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4-го по 20 февраля.