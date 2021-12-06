Роскомнадзор обещает не применять жёсткие меры к зарубежным IT-гигантам, не успевшим открыть представительства в РФ

Роскомнадзор обещает не применять жёсткие меры по отношению к зарубежным IT-гигантам, не успевшим открыть представительства в России до 1 января следующего года.

Промедление с появлением филиалов на территории Российской Федерации лишь даст повод задуматься о применении тех или иных санкций, сказал в интервью агентству «Интерфакс» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Он подчеркнул, что решающим фактором в вопросе введения ограничений будет готовность IT— гигантов к ведению диалога. По словам Субботина, в конце ноября надзорное ведомство запустило сайт где был представлен перечень из 13 компаний, владеющих 22 интернет-сервисами, необходимым открыть свои представительства на территории России. В их числе Google, Telegram, Meta и Twitter. Замглавы ведомства отметил, что это не окончательный список и в ближайшем будущем он может пополниться.

Так называемый закон «О приземлении» был подписан президентом России в июле. Согласно документу, к 1 января 2022 года владельцы зарубежных интернет-сервисов, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, должны открыть свои филиалы, представительства или учредить юридические лица в нашей стране. Кроме этого IT-гигантам будет необходимо выполнить ряд требований, в частности, разместить электронную форму обратной связи с пользователями из России, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

В случае неисполнения закона, интернет-компаниям могут грозить санкции вплоть до полной блокировки ресурса.