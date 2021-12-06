Новый штамм коронавируса омикрон, возможно, завезен в Россию

По некоторым данным, заразилась россиянка, которая недавно вернулась из ЮАР. Официально эта информация пока не подтверждена. В Роспотребнадзоре сообщили, что девять россиян, вернувшихся из Южной Африки, заразились коронавирусом, каким штаммом, пока неизвестно.

Омикрон-штамм не приводит к более тяжелой форме коронавируса, – ранее заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что во всем мире пока не зарегистрировано ни одной смерти среди заразившихся новым штаммом коронавируса.