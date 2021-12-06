По некоторым данным, заразилась россиянка, которая недавно вернулась из ЮАР. Официально эта информация пока не подтверждена. В Роспотребнадзоре сообщили, что девять россиян, вернувшихся из Южной Африки, заразились коронавирусом, каким штаммом, пока неизвестно.
Омикрон-штамм не приводит к более тяжелой форме коронавируса, – ранее заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что во всем мире пока не зарегистрировано ни одной смерти среди заразившихся новым штаммом коронавируса.
Новый штамм коронавируса омикрон, возможно, завезен в Россию
По некоторым данным, заразилась россиянка, которая недавно вернулась из ЮАР. Официально эта информация пока не подтверждена. В Роспотребнадзоре сообщили, что девять россиян, вернувшихся из Южной Африки, заразились коронавирусом, каким штаммом, пока неизвестно.