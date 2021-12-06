У Минска нет серьезных рычагов, чтобы симметрично ответить на санкции со стороны Европы – политолог Болкунец

У Белоруссии нет серьезных рычагов, чтобы симметрично ответить на санкции со стороны Европы. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Болкунец.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил белорусскому государственному телеканалу, что Минск прорабатывает симметричный ответ на санкции Евросоюза.

«Очень угрожающе. Он (Лукашенко) уже угрожал, что перекроет газ в Европу, и нефть российскую обещал перекрыть. Но, конечно, ему никто не позволит это сделать. (…) А что касается европейского бизнеса, который в Белоруссии хоть как-то представлен, думаю, что они могут пострадать, и допускаю, что в какой-то момент Лукашенко их может выкинуть из страны. Или откажется продавать в Европу какой-нибудь товар: калийные удобрения или еще что-нибудь – «на зло бабушке уши отморожу». Потому что серьезных рычагов у Белоруссии, чтобы хоть как-то наказать Европу, нет, в отличие от России», — сказал Болкунец.

По мнению политолога, в данной ситуации любые действия со стороны Белоруссии ни к чему хорошему с экономической точки зрения не приведут.