Несмотря на внимание к делу Сапеги со стороны медиа, вряд ли белорусские власти пойдут на уступки – политолог Болкунец

Следственный комитет Беларуси предъявил россиянке Софье Сапеге обвинение по статье о разжигании вражды, ей грозит шесть лет лишения свободы — это минимальный срок по этой статье с учетом досудебного соглашения со следствием, которое заключила Сапега. Политолог Дмитрий Болкунец считает, что несмотря на пристальное внимание к этому делу со стороны медиа, белорусские власти вряд ли пойдут на уступки. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Дело Сапеги, я думаю, будет в поле зрения медиа, журналистов и адвокатов. Но вряд ли белорусские власти пойдут на какие-то уступки, потому что для них это будет своего рода отступление. (…) Я думаю, что ей будет вынесен приговор, который она уже будет, наверное, отбывать на территории Российской Федерации. А дальше Россия в праве изменить ей меру пресечения, если будут на то основания. Наверное, ей будет какая-то скидка, ей же могли бы дать и 15 лет, то есть вопрос – был бы человек, а статья найдется», — сказал политолог.

По словам Болкунца, на территории Белоруссии не только Софья Сапега находится в заключении, но также несколько сотен граждан России.

«Она не одна такая, там несколько сотен граждан России, которые находятся в тюрьме, которые проходят по делам. Это вопрос не только Софьи Сапеги. За последние 12 месяцев было депортировано из Белоруссии несколько десятков российских журналистов, которые сделали невъездными на 5 лет», — отметил он.

В мае Софью Сапегу и ее молодого человека, бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.