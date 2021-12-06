Суд в Мадриде постановил, что страх заразиться коронавирусом не является достаточным основанием для неявки на работу, – сообщает агентство EFE. В суд обратилась женщина, которую уволили весной прошлого года, в разгар первой волны коронавируса. Она не пришла на работу, объясняя это боязнью ковида и заботой о пожилых родителях.
2021-12-06T11:36:39+03:00
2021-12-06T11:43:34+03:00
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11:36, 06 декабря 2021
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