Суд в Мадриде постановил, что страх заразиться коронавирусом не является достаточным основанием для неявки на работу, – сообщает агентство EFE. В суд обратилась женщина, которую уволили весной прошлого года, в разгар первой волны коронавируса. Она не пришла на работу, объясняя это боязнью ковида и заботой о пожилых родителях.