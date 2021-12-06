Блогеру и бойцу смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиеву, задержанному в Москве за опасную езду, грозит депортация из России, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам собеседника агентства, решение будет принимать суд. В отношении Чоршанбиева составлен административный протокол. Он был задержан 3-го декабря после того, как устроил гонки по Лефортовскому тоннелю. У задержанного не было водительских прав.