Блогеру и бойцу смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиеву, задержанному в Москве за опасную езду, грозит депортация из России, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам собеседника агентства, решение будет принимать суд. В отношении Чоршанбиева составлен административный протокол. Он был задержан 3-го декабря после того, как устроил гонки по Лефортовскому тоннелю. У задержанного не было водительских прав.
2021-12-06T11:35:45+03:00
2021-12-06T11:35:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 06 декабря 2021
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