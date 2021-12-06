Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Белоруссии, чтобы помочь польским пограничникам

В их задачу входит возведение и ремонт временных заграждений, – сообщается в Твиттере польского оборонного ведомства. По данным погранслужбы, в воскресенье было 35 попыток незаконного пересечения границы. Польша обвинила белорусских силовиков в том, что они бросали петарды через границу.
2021-12-06T11:35:05+03:00
2021-12-06T11:35:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 06 декабря 2021
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