Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Белоруссии, чтобы помочь польским пограничникам

В их задачу входит возведение и ремонт временных заграждений, – сообщается в Твиттере польского оборонного ведомства. По данным погранслужбы, в воскресенье было 35 попыток незаконного пересечения границы. Польша обвинила белорусских силовиков в том, что они бросали петарды через границу.