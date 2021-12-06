Руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил расследовать инцидент с обледенением самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс Магадан – Новосибирск 2-го декабря. Это привело к отключению автопилота. В самой авиакомпании не исключили, что противообледенительная обработка в аэропорту вылета была проведена с нарушениями. При этом подчеркивалось, что управление с воздушным судном потеряно не было. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. На борту было 199 человек. Никто не пострадал, – сообщает ТАСС.
2021-12-06T11:32:14+03:00
2021-12-06T11:41:36+03:00
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11:32, 06 декабря 2021
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