В Мьянме приговорили к четырем годам тюрьмы экс-лидера страны и нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи

Бывшего госсоветника, фактически исполняющего обязанности премьер-министра, признали виновной в подстрекательстве к мятежу и нарушении введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. По два года за каждое из предъявленных 76-летней Аун Сан Су Чжи обвинений, уточняет агентство France Press со ссылкой на представителей армии. Военные захватили власть в стране в феврале этого года. Свои действия они объясняли масштабными фальсификациями, которыми, как утверждается, сопровождались прошедшие в конце прошлого года парламентские выборы в Мьянме. По их итогам партия Аун Сан Су Чжи получила подавляющее большинство мест в представительном органе власти. Спустя три месяца в стране произошел госпереворот. Военные начали преследование бывших членов правительства.

Лауреату Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи предъявили еще несколько обвинений, общий срок заключения по которым может составить около 100 лет.