Депутат Драпеко считает, что силовым органам не стоит в таком объеме обращать внимание на молодежную культуру

Глава Следственного комитета поручил проверить песни рэперов Oxxxymiron и Noize MC на предмет пропаганды неприязни к сотрудникам правоохранительных органов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что в таком объеме обращать внимание на молодежную культуру не стоит. Такое мнение она высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Этот альбом (Оксимирона) немножко помягче, хотя в нем тоже есть такие мотивы — три песни, которые такие политизированные. Но я считаю, что обращать на такие вещи в таком объеме не надо, потому что традиционно молодёжная провокационная песня она всегда оппозиционна любой власти. (…) Но на мой взгляд это все несерьезно с точки зрения реагирования на это государственных органов», — сказала она.

Драпеко также отметила, что нельзя не учитывать популярность данного исполнителя, альбом которого за первые сутки посмотрели 3,7 млн человек, депутат даже сравнила текст Oxxxymiron с творчеством поэтов начала ХХ века.

«Он достаточно популярный исполнитель, его альбом за первые сутки посмотрели 3,7 млн человек. Не учитывать такую популярность невозможно, поэтому конечно надо отсматривать, и слушать, чтобы принимать какие-то государственные решения культуры. Это часть культуры. Как раз Oxxxymiron относится к той части наших рейтеров, у которых хороший литературный язык, неплохие тексты. Мне это даже напомнило поэтов начала 20 века. (…) Как раз музыкальная часть у рэпера мне не очень нравится. А текстовая очень хорошая, он безусловно талантлив», — отметила депутат.

При этом Драпеко согласна с силовыми органами, что нельзя пропагандировать наркотики и насилие в публичном пространстве.

«С точки зрения пропаганды наркотиков и насилия, я совершенно согласна с нашими органами, потому что исполнение в публичном пространстве совершенно любого произведения или написания, или агитации на улице запрещена законом. Поэтому они занимаются своим делом, они проверяют на наличие нарушения закона», — пояснила депутат.