Международная федерация тенниса не планирует отменять турниры на территории Китая, – заявил президент организации Дэвид Хаггерти. Его цитирует британская вещательная корпорация Би-би-си.

Ранее женская теннисная ассоциация объявила о приостановке соревнований в Китае из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай. Спортсменка обвинила в принуждении к сексу высокопоставленного китайского чиновника, после чего пропала и появилась на публике только через три недели.