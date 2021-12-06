В Италии сегодня вступают в силу новые антиковидные ограничения для невакцинированных

Непривитые итальянцы больше не смогут посещать публичные мероприятия, рестораны и театры, а также пользоваться общественным транспортом. По данным газеты «Коммерсант», ограничения коснутся 7 млн человек. Для посещения общественных мест теперь нужен QR-код. Его получают только привитые или переболевшие ковидом. Раньше попасть в музеи, кафе и другие подобные заведения можно было и с отрицательным ПЦР-тестом, но власти решили от этого отказаться. По результату анализа, действующему всего двое суток, теперь можно пройти только к рабочему месту. В то же время за пользование общественным транспортом без QR-кода, в том числе обычным городским автобусом, с сегодняшнего дня будут штрафовать на 1 тысячу евро. Причина ужесточения мер — ухудшение эпидемиологической ситуации: с начала ноября в Италии вновь стала расти заболеваемость. В среднем каждый день вирус находят почти у 17 тысяч человек. От ковида ежесуточно умирают более 70 заразившихся. Всего в стране сегодня привито, по официальным данным, более 80% взрослого населения.

Противники системы цифровых пропусков в Италии регулярно выходят на акции протеста. Полтора месяца назад несогласные на несколько дней заблокировали торговый порт на севере страны.