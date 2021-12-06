Авиакомпания «Иракские авиалинии» отменила сегодняшний вывозной рейс из Минска, судя по онлайн-табло минского аэропорта. С 18-го ноября эвакуационными рейсами из Белоруссии в Ирак вывезено более 2-х тысяч человек, – сообщает ТАСС.
2021-12-06T10:39:25+03:00
2021-12-06T11:04:03+03:00
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10:39, 06 декабря 2021
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