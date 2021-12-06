Авиакомпания «Иракские авиалинии» отменила сегодняшний вывозной рейс из Минска, судя по онлайн-табло минского аэропорта. С 18-го ноября эвакуационными рейсами из Белоруссии в Ирак вывезено более 2-х тысяч человек, – сообщает ТАСС.