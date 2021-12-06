Сотрудники центрального аппарата ФСИН направлены в исправительную колонию в Новгородской области, где в результате пожара один осужденный погиб и четверо пострадали. Общая площадь пожара составила 9 квадратных метров. Возгорание ликвидировано.
2021-12-06T10:37:41+03:00
2021-12-06T11:04:22+03:00
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10:37, 06 декабря 2021
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