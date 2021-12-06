Роскомнадзор не будет немедленно применять санкции к зарубежным компаниям, не успевшим открыть представительства в РФ

Роскомнадзор обещает не применять немедленно санкции к зарубежным интернет-компаниям, которые не успеют открыть представительства в России до 1-го января 2022-го года. Зам.главы ведомства Вадим Субботин в интервью агентству Интерфакс назвал замедление и блокировку иностранных интернет-ресурсов нежелательной и последней мерой, когда другие аргументы уже не работают.
2021-12-06T10:36:55+03:00
2021-12-06T11:05:01+03:00
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10:36, 06 декабря 2021
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