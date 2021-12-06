Новые власти Мьянмы приговорили к 4 годам лишения свободы нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи

Новые власти Мьянмы приговорили к 4-м годам лишения свободы свергнутого лидера страны, нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Ее признали виновной, в частности, в разжигании вражды против военных и нарушении антикоронавирусных ограничений. Аун Сан Су Чжи ранее было предъявлено еще несколько обвинений. Ей грозит более 100 лет тюрьмы.
2021-12-06T10:34:14+03:00
2021-12-06T11:05:36+03:00
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10:34, 06 декабря 2021
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