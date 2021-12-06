Концерн АвтоВАЗ вновь приостановил производство автомобилей

Сегодня и завтра ВАЗ не будет производить автомобиль Lada Granta, пишет агентство Интерфакс со ссылкой на главу профсоюза компании. По словам собеседника, такое решение было принято в связи с отсутствием комплектующих. В минувшем месяце семейство автомобилей Lada Granta выпускалось всего лишь 8 из 20 рабочих дней. Из-за этого было недопроизведено примерно семь тысяч машин.

АвтоВАЗ, начиная с весны вводит временные простои из-за дефицита автокомпонентов. При этом компания пытается выйти на свои стандартные показатели вводя шестидневные рабочие недели, но и их приходилось периодически отменять.

Последний раз такая ситуация произошла в августе. Тогда все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти были остановлены на неделю. Часть рабочих дней для сотрудников объявили отпускными.

«АвтоВАЗ» выпускает Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.