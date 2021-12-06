Московские власти планируют вывозить бытовые отходы в соседние регионы

Однако, в какие именно, пока не уточняется.

В распоряжении газеты «Коммерсант» появился проект территориальной схемы обращения с отходами, разработанный департаментом ЖКХ города Москвы. В нынешнем документе, в отличии от его предыдущей версии, не указаны мусорные полигоны, куда собираются отвозить бытовые отходы. Вместо названия свалок и их точного местоположения теперь содержится лишь общая фраза: «объект в ином субъекте России». По мнению экспертов, это может быть связано с опасениями чиновников по поводу так называемых «мусорных» протестов. По оценкам властей, столица производит ежегодно около 7 миллионов тонн мусора, из них более 5 миллионов планируют отправлять в другие регионы. Среди возможных «Коммерсант» называет Калугу, Московскую и Владимирскую области. Экологи из организации «Гринпис России» говорят, что столица не справляется с объемами мусора уже давно и приводят в пример протесты в Архангельской области в 2018 году. Тогда на полигон возле станции Шиес хотели свозить около полумиллиона тонн московского мусора ежегодно, однако протесты местных жителей, которые вышли на федеральный уровень, помешали планам властей.

В департаменте ЖКХ Москвы вопрос вывоза мусора пока никак не комментировали.