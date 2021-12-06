Всемирная организация здравоохранения не выявила ни одного случая смерти от нового омикрон-штамма

Однако исследования этого варианта коронавируса еще не завершены.

Эксперты считают, что, несмотря на введение запрета на прямое авиасообщение со странами Южной Африки, где распространяется этот штамм вируса, он уже в ближайшее время может стать основным в Европе. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан уточнил, что исследования омикрона на сегодняшний день не закончены, так как не хватает данных, чтобы определить степень его заразности и летальности. Пока специалисты организации говорят о тенденции более легкого течения болезни у инфицированных новым вариантом коронавируса. Однако в ВОЗ все еще опасаются роста числа госпитализаций, из-за которого может увеличиться и смертность, так как ситуация в системе здравоохранения остается сложной.

Новый омикрон-штамм нашли в начале ноября. Первые случаи заражения были зафиксированы в ЮАР и Ботсване, а уже через несколько недель — в некоторых странах Европы.

Девять россиян, вернувшихся из ЮАР, заразились коронавирусом. Какой это штамм, пока неизвестно, – сообщил представитель Роспотребнадзора Александр Летюшев.

Возможно, омикрон уже завезен в Россию. По неподтвержденным данным, заразилась жительница Екатеринбурга, которая недавно вернулась из ЮАР, – сообщает екатеринбургский новостной портал Е1. Официально эта информация пока не подтверждена.