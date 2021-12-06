В исправительной колонии в Новгородской области произошел пожар

Есть пострадавшие.

Один человек погиб, еще четверо отравились угарным газом, сообщили в региональном Следственном комитете. Пострадавшие уже доставлены в больницу. Сразу после срабатывания систем оповещения были эвакуированы 20 человек. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Агентство ТАСС со ссылкой на источники в СК утверждает, что возгорание в валдайской колонии №4 произошло рано утром в помещении штрафного изолятора, где хранились спальные принадлежности. В свою очередь собеседник агентства Интерфакс сообщает, что загорелся неучтенный электроприбор в камере на втором этаже колонии. Очаг был рядом с кроватью одного из осужденных. По еще одной версии причиной могла стать непотушенная сигарета.

На место ЧП выехала следственная группа, ведется проверка.

Как ожидается, позднее будет принято процессуальное решение.