Власти Белоруссии предупредили о том, что на следующей неделе введут ответные санкции против стран Запада

Эти меры будут симметричными, – подчеркнул премьер-министр Роман Головченко.

Евросоюз, Великобритания, США и Канада на этой неделе ввели новые санкции против Белоруссии, которые, в частности, коснулись компаний «Белоруськалий» и «Белавиа». Минск оценивает потери в 250-300 миллионов долларов в год, – сообщает «Коммерсантъ».