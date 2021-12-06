Эти меры будут симметричными, – подчеркнул премьер-министр Роман Головченко.
Евросоюз, Великобритания, США и Канада на этой неделе ввели новые санкции против Белоруссии, которые, в частности, коснулись компаний «Белоруськалий» и «Белавиа». Минск оценивает потери в 250-300 миллионов долларов в год, – сообщает «Коммерсантъ».
Власти Белоруссии предупредили о том, что на следующей неделе введут ответные санкции против стран Запада
Эти меры будут симметричными, – подчеркнул премьер-министр Роман Головченко.