Иностранный сухогруз во время шторма выбросило на набережную сахалинского города Холмска, – сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на местный спасательный центр. Отмечается, что судно не получило повреждений. Утечки топлива нет. Экипаж не пострадал.
2021-12-06T09:09:20+03:00
2021-12-06T09:09:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:09, 06 декабря 2021
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