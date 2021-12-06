Иностранный сухогруз во время шторма выбросило на набережную сахалинского города Холмска, – сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на местный спасательный центр. Отмечается, что судно не получило повреждений. Утечки топлива нет. Экипаж не пострадал.