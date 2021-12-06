В России возможно обнаружен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон»

Согласно заявлениям властей, на сегодняшний день в России нет ни одного подтвержденного диагноза, однако, как пишет интернет-издание E1, нескольким россиянам, которые недавно прибыли из опасной зоны, неожиданно стало плохо. Жительница Екатеринбурга Юлия Демина рассказала, что у нее, в частности, резко заболело горло.

Врачи пока не предоставили пациентке результаты тестирования, но, по ее словам, предупредил, что у нее предполагается именно «омикрон». Сейчас всех заболевших из обсерватора в Сергиевом Посаде везут в другой, более защищенный.

О резком ухудшении самочувствия прилетевших ранее сообщал и Роспортребнадзор. Согласно их данным, у девяти туристов из ЮАР уже подтвержден коронавирус. Однако о каком именно штамме иже речь, пока не известно.

Российские власти уже закрыли авиасообщение с рядом африканских стран. Сейчас организованы вывозные рейсы. Всех прилетевших тестируют на коронавирус и вне зависимости от наличия прививки отправляют в обсерваторы на изоляцию.

Омикрон-штамм не приводит к более тяжелой форме коронавируса, – ранее заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что во всем мире пока не зарегистрировано ни одной смерти среди заразившихся новым штаммом коронавируса.