Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в память об умершем сенаторе Бобе Доуле

Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в память об умершем сенаторе-республиканце Бобе Доуле. Он скончался в возрасте 98-ми лет. Роберт Доул в течение 27-ми лет представлял в Сенате штат Канзас, а также работал в палате представителей. На президентских выборах 96-го года он был кандидатом от республиканцев, однако проиграл демократу Биллу Клинтону.
2021-12-06T08:40:10+03:00
2021-12-06T08:40:10+03:00
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08:40, 06 декабря 2021
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