Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в память об умершем сенаторе Бобе Доуле

Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в память об умершем сенаторе-республиканце Бобе Доуле. Он скончался в возрасте 98-ми лет. Роберт Доул в течение 27-ми лет представлял в Сенате штат Канзас, а также работал в палате представителей. На президентских выборах 96-го года он был кандидатом от республиканцев, однако проиграл демократу Биллу Клинтону.