Американские власти уже на этой неделе могут объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

По информации источников CNN, спортсменов это не коснется. Дипломатический бойкот предполагает отказ официальных лиц от поездки на Игры.

О возможности бойкота ранее заявляли в Великобритании и Австралии. Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует поехать на церемонию открытия Игр в Пекине. Олимпиада пройдет с 4-го по 20 февраля 2022-го года.