По данным ВОЗ, в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заражения новым штаммом коронавируса

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заражения новым штаммом коронавируса. Представители ВОЗ подчеркивают, что потребуется еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить его способность вызывать тяжелое течение болезни. ВОЗ допускает, что омикрон может вытеснить другие штаммы и стать основным в Европе.