Екатеринбургский новостной портал Е1 сообщает о том, что у жительницы Екатеринбурга, возможно, выявлен новый штамм коронавируса омикрон. Юлия Демина вернулась из ЮАР. Официально информация пока не подтверждена. До сих пор российские власти утверждали, что на территории страны нет заразившихся новым штаммом.