В Мьянме сегодня должны объявить приговор лауреату Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи

Её арестовали после государственного переворота военных.

Бывшему государственному советнику предъявили целый ряд обвинений. Это различные эпизоды, связанные с коррупцией. Например, растрата средств казны при покупке вертолёта и получение взятки в шестьсот тысяч долларов и 11 килограмм золота. Также лауреату Нобелевской премии мира вменяют незаконное владение рацией и нарушение закона о стихийных бедствия. Самое же суровое наказание – 14 лет тюрьмы – Аун Сан Су Чжи может получить по обвинениям в несоблюдении закона о неразглашении государственных секретов, который приняли в первой половине XX века, когда Мьянма была британской колонией. Японская газета Kyodo писала, что в общей сложности госсоветнику грозит до ста лет лишения свободы.

Как отмечает агентство ТАСС, Аун Сан Су Чжи фактически руководила страной до военного переворота, который случился 1-ого февраля. Командование вооружённых сил тогда захватило власть в республике и объявило сфальсифицированными выборы, на которых со значительным перевесом победила партия госсоветника.

Должность государственного советника Мьянмы ввели специально для Аун Сан Чу Чжи в 2016-ом году. Политик не могла быть президентом, из-за того, что предыдущие власти специально под нее прописали в конституции запрет баллотироваться на этот пост для определенных групп граждан.

