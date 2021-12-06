Суд, как ожидается, сегодня решит вопрос о смягчении меры пресечения бывшему вице-президенту группы компаний «ПИК»

Тверской суд Москвы, как ожидается, сегодня решит вопрос о смягчении меры пресечения бывшему вице-президенту группы компаний «ПИК» Александру Лефелю.

На заседании будет рассмотрено ходатайство следственных органов о переводе Лефеля из СИЗО под домашний арест, пишет агентство ТАСС со ссылкой на свой источник. По информации собеседника, бизнесмен дал признательные показания в рамках уголовного дела. В ближайшее время Лефель может также заключить досудебное соглашение с прокуратурой о сотрудничестве, добавил источник.

Бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе девелопера, Лефель злоупотреблял полномочиями при строительстве жилого комплекса в Санкт-Петербурге. В частности, он нецелесообразно расходовал средства дольщиков во время начальной стадии работ. Общая сумма ущерба составила 100 миллионов рублей.

По мнению защиты Лефеля, компания «ПИК» обстоятельства произошедшего исказила, а возбуждение уголовного дело продавлено руководством девелопера.

На данный момент Александр Лефель занимает пост директора по развитию регионов группы «Самолёт». Там рассказали, что задержание бизнесмена не связано с его деятельностью в компании.