Продюсер и основатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет в Москве

В эфире «Эха Москвы» он говорил о том, что в России нужно поддерживать киноискусство и кинотеатры: «У продюсеров будут, если мы пока две проблемы решим — электронный билет и взаимоотношения кинотеатра и продюсера. У продюсера появятся деньги. Не возникнет эта бесчеловечная сегодня формула спасения российского кино через какой-то фонд, где ясно, кто будет этими деньгами командовать. И кино будет спокойно развиваться. Потом последует следующий, пока мы не построим финансовую систему без государства финансирования отечественного кино».

Причина смерти не уточняется, но известно, что незадолго до смерти его госпитализировали с сердечным приступом, он находился в предкоматозном состоянии и перенес экстренную операцию по коронарному стентированию.