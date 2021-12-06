Путин призвал международный «Красный Крест» помочь с продвижением российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

Он выразил уверенность, что миллионы и миллионы привитых ею, в том числе за пределами России, при отсутствии сообщений о серьезных побочных реакциях и тем более смертях — это убедительное доказательство безопасности и эффективности вакцины.

Ранее в ВОЗ поясняли, что признание вакцины возможно не ранее начала следующего года. Не признана она и в странах ЕС, из-за чего подавляющее их большинство по-прежнему закрыты для российских туристов.

Тем временем в Венгрии опубликовали результаты сравнительного исследования пяти основных мировых вакцин на выборках в сотни тысяч венгров каждая. По его итогам «Спутник» показал второй лучший результат в мире, уступая только американской вакцине от компании Moderna.